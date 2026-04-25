Экс-генсек НАТО предложил Лондону и Парижу возглавить оборону Европы без США

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил расширить полномочия «коалиции желающих», чтобы Европа могла обеспечить свою оборону без участия США. Лидирующую роль, по его мнению, должны играть Лондон и Париж. Своё заявление он сделал на фоне неоднократных угроз президента США Дональда Трампа выйти из альянса.

Расмуссен подчеркнул, что новая коалиция должна работать внутри НАТО, а не заменять его. США сохранят ядерный зонтик над Европой, а главкомом сил альянса в Европе по-прежнему должен оставаться американец. При этом он указал, что укрепление европейской составляющей НАТО необходимо после сомнений Трампа в приверженности коллективной обороне, передаёт The Telegraph.

Экс-генсек также заявил, что Украина может стать «ценным активом» в рамках этой коалиции. Он призвал Европу не уклоняться от поддержки США в Иране, в частности в вопросе разблокировки Ормузского пролива. По его словам, Евросоюз готов помочь Вашингтону при условии, что тот останется вовлечённым в европейские дела, поддержит Киев и откажется от пошлин на товары союзников. Расмуссен предупредил, что речь идёт о «жёсткой обороне Европы».

Ранее США подготовили список стран НАТО с оценкой их вклада в деятельность альянса, распределив участников по категориям в зависимости от уровня поддержки. Поводом стали разногласия вокруг позиции союзников по конфликту с Ираном: в администрации считают, что часть партнёров не поддержала действия США.