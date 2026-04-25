Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 10:37

Экс-генсек НАТО предложил Лондону и Парижу возглавить оборону Европы без США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hapelinium

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил расширить полномочия «коалиции желающих», чтобы Европа могла обеспечить свою оборону без участия США. Лидирующую роль, по его мнению, должны играть Лондон и Париж. Своё заявление он сделал на фоне неоднократных угроз президента США Дональда Трампа выйти из альянса.

Расмуссен подчеркнул, что новая коалиция должна работать внутри НАТО, а не заменять его. США сохранят ядерный зонтик над Европой, а главкомом сил альянса в Европе по-прежнему должен оставаться американец. При этом он указал, что укрепление европейской составляющей НАТО необходимо после сомнений Трампа в приверженности коллективной обороне, передаёт The Telegraph.

Экс-генсек также заявил, что Украина может стать «ценным активом» в рамках этой коалиции. Он призвал Европу не уклоняться от поддержки США в Иране, в частности в вопросе разблокировки Ормузского пролива. По его словам, Евросоюз готов помочь Вашингтону при условии, что тот останется вовлечённым в европейские дела, поддержит Киев и откажется от пошлин на товары союзников. Расмуссен предупредил, что речь идёт о «жёсткой обороне Европы».

Ранее США подготовили список стран НАТО с оценкой их вклада в деятельность альянса, распределив участников по категориям в зависимости от уровня поддержки. Поводом стали разногласия вокруг позиции союзников по конфликту с Ираном: в администрации считают, что часть партнёров не поддержала действия США.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • НАТО
  • США
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar