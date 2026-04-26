Алаудинов рассказал, когда НАТО может развязать открытую войну с Россией

НАТО может вступить в открытый конфликт с Россией, когда утихнет напряжение на Ближнем Востоке. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, неспособность Киева добиться победы подтолкнула европейские страны заявить о подготовке войны с Россией. Америка и Европа, считает генерал, разыграли карту, создав видимость отдаления США и НАТО друг от друга. Однако таким образом они лишь пытаются напускать «пыли в глаза».

«Мы должны понимать, что это как раз та подготовка, в результате которой блок НАТО уже может выйти на открытую конфронтацию с Россией», — сказал Алаудинов ТАСС.

При этом НАТО прорабатывает варианты на случай возможного выхода США из Североатлантического альянса. Ранее экс-генсек блока Расмуссен призвал расширить полномочия «коалиции желающих», чтобы Великобритания и Франция могли возглавить «жёсткую оборону Европы».