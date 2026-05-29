Дрон врезался в жилой дом в румынском городе Галац

По информации агентства Mediafax, в городе Галац на востоке Румынии беспилотник врезался в жилой дом. В момент столкновения со зданием раздался взрыв, затем в одной из квартир начался пожар, в результате которого пострадали два человека. Возгорание ликвидировали.

По имеющимся данным, из жилого дома эвакуировано порядка 70 жильцов.

Ранее ежегодное «Шоу светящихся дронов» в порту австралийского Сиднея обернулось скандалом. Десятки аппаратов внезапно потеряли управление и рухнули в воду, едва не врезавшись в портовые сооружения. Рой дронов, освещённых красным цветом, кружил по тёмному небу, а затем без всякого предупреждения начал падать в гавань в районе Дарлинг-Харбор. Зрители пришли в панику.