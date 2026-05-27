27 мая, 04:42

В Австралии десятки дронов рухнули в воду во время светового шоу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ENeems

Ежегодное «Шоу светящихся дронов» в порту австралийского Сиднея обернулось скандалом. Десятки аппаратов внезапно потеряли управление и рухнули в воду, едва не врезавшись в портовые сооружения.

90 дронов упали в гавань за считанные секунды. Видео © Х / tvtenlinea

Организаторы сообщили, что инцидент произошёл вечером в понедельник. Рой дронов, освещённых красным цветом, кружил по тёмному небу, а затем без всякого предупреждения начал падать в гавань в районе Дарлинг-Харбор. Зрители пришли в панику.

По данным компании-оператора, в воду упало около 90 аппаратов. Причиной названо изменение радиочастоты, из-за которого связь с дронами была потеряна. Организаторы заявили AFP, что «непредвиденные технические трудности» вынудили их отменить шоу, запланированные на вторник и среду. К счастью, никто не пострадал.

Ранее Life.ru писал, что в Великобритании во время Королевской конной выставки в парке Виндзорского замка солдат королевского конного артиллерийского полка упал с лошади и скончался от полученных травм. Полиция квалифицировала произошедшее как несчастный случай, подозрительных обстоятельств не выявлено. Король Карл III был «глубоко потрясён и опечален» и решил лично связаться с семьёй погибшего.

Юния Ларсон
