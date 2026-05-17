В Британии сообщили о «необъяснимой смерти» солдата на конном шоу с Карлом III

В Великобритании во время конного шоу солдат королевского конного артиллерийского полка упал с лошади и скончался от полученных травм. Об этом сообщила газета The Guardian.

Инцидент произошёл 15 мая в рамках Королевской конной выставки в парке Виндзорского замка. Военнослужащий рухнул на землю уже после завершения выступления своего подразделения. Врачи оказывали ему помощь на месте, но спасти мужчину не смогли.

Полиция долины Темзы предварительно квалифицировала произошедшее как несчастный случай. Подозрительных обстоятельств не выявлено, смерть признана необъяснимой, но криминала в ней нет. Шоу продолжилось, несмотря на трагедию.

Представитель Букингемского дворца заявил, что король Карл III был «глубоко потрясён и опечален», узнав о гибели солдата. Монарх решил лично связаться с семьёй погибшего, чтобы выразить соболезнования.

Ранее лондонская полиция начала расследование в отношении своих сотрудников, охраняющих Виндзорский замок — резиденцию короля Карла III. Причиной стали сообщения о нарушениях на службе, включая сон на посту и самовольное оставление постов. Под подозрение попали около 30 человек из подразделения Скотленд-Ярда по охране королевской семьи и важных объектов.