Не до короля: 30 охранников Карла III уснули на рабочем месте

Лондонская полиция начала расследование в отношении своих сотрудников, которые охраняют Виндзорский замок — резиденцию короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает газета The Sun.

Проверка инициирована после сообщений о ряде нарушений во время несения службы, включая сон на дежурстве и оставление постов без присмотра. По информации таблоида, под подозрение попали около 30 сотрудников подразделения Скотленд-Ярда по охране королевской семьи и особо важных объектов.

«Я слышал, что одно из обвинений связано с тем, что кто-то отмечался как заступивший на службу, но затем не появлялся на своём посту», — приводит издание слова источника.

Он назвал обвинения серьёзными, которые могут привести к отстранению офицеров. В Скотленд-Ярде подтвердили факт срочной проверки, которую ведёт Управление профессиональных стандартов.

«Предполагаемое поведение не соответствует высоким стандартам, ожидаемым от сотрудников полиции, особенно на передовых охранных должностях», — заявили в ведомстве. Решение по этому вопросу обещают принять до конца следующей недели.

Ранее сообщалось, что сразу три представителя британского правительства одновременно подали в отставку, выражая несогласие с решением премьер-министра Кира Стармера остаться на своём посту. В отставку ушли замглавы МВД Джесс Филлипс, замминистра по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Миатта Фанбулле, а также министр по вопросам помощи пострадавшим и борьбы с насилием в отношении женщин и девочек Алекс Дэвис-Джонс.