29 мая, 08:36

Генсек НАТО Рютте связался с властями Румынии из-за упавшего дрона

Генсек НАТО Марк Рютте связался с властями Румынии после инцидента с дроном в Галаце. Об этом сообщила в соцсети Х официальный представитель альянса Эллисон Харт.

Как уточнила пресс-секретарь, Рютте координирует дальнейшие шаги вместе с румынскими официальными лицами. Представитель военно-политического блока добавила, что организация намерена усиливать защиту от любых воздушных угроз, включая атаки с применением дронов.

Президент Румынии Никушор Дан созвал Совбез из-за падения дрона в Галаце

Ранее сообщалось, что на востоке Румынии, в городе Галац, беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом. В результате удара прогремел взрыв, а затем в одной из квартир началось возгорание, которое привело к травмам двух человек. Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар, а из здания эвакуировали примерно 70 жильцов.

