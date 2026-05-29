Румыния закрывает генконсульство РФ в Констанце
После инцидента с беспилотником Румыния закрывает генеральное консульство РФ в Констанце, заявил президент страны Никушор Дан.
Напомним, 29 мая на востоке Румынии, в городе Галац, беспилотнник врезался в жилой дом. В результате пострадало два человека. После инцидента президент Румынии Никушор Дан принял решение экстренно созвать Высший совет национальной обороны, а МИД вызвал российского посла и решил вводить санкции против дипломатов.
