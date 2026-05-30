Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своём МАХ ИИ-видео, созданное по мотивам его высказываний о ситуации с якобы российским беспилотником, упавшим в Румынии. В ролике появились испуганные образы европейских политиков, включая Эмманюэля Макрона, Фридриха Мерца, Кира Стармера и Урсулу фон дер Ляйен.

Видео © МАХ/Дмитрий Медведев

Видео стало продолжением публикации Медведева, вышедшей накануне. В нём зачитан фрагмент его заявления, где он резко отреагировал на обвинения в адрес России и обратился к европейским лидерам фразой: «Завалите хлебало. Это пока цветочки».

Отдельно зампред Совбеза раскритиковал «урсулок, мерцей и макронов», связав происходящее с их позицией по украинскому конфликту. По его словам, европейским политикам стоит учитывать собственную роль в нынешнем кризисе.

Медведев также указал на поддержку Украины и поставки вооружений со стороны стран Европы. Эти действия, как он считает, напрямую влияют на развитие ситуации и последствия, с которыми теперь сталкиваются европейские государства.

Президент России Владимир Путин ранее допустил, что беспилотник, упавший в Румынии, мог быть украинским. Глава государства отметил, что подобные эпизоды уже происходили, поэтому делать выводы без проверки преждевременно.