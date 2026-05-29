29 мая, 13:43

Медведев заявил об участии европейского оружия в атаках на Россию

Европейские страны задействуют беспилотники, вооружение и разведданные в атаках на территорию России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя падение дрона в Румынии.

«Европейские государства – прямые участники войны с Россией, и с этим уже никто не спорит. Да, они воюют руками бандеровцев, но какая нам разница? Ведь европейские БПЛА, запчасти к ним, иное вооружение, не говоря уже о разведданных, каждый день принимают участие в атаках на нашу страну», — указал он на странице в мессенджере «Макс».

Отдельно зампред Совбеза заявил, что подобные действия ЕС приводят к повреждениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения в России. Политик также отметил, что страны ЕС, по его словам, осведомлены о возможных путях завершения конфликта, но не предпринимают необходимых шагов.

«При этом все европейские мерзавцы – имбецилоподобные лидеры ЕС, начальнички стран этого недоделанного союза прекрасно знают, как закончить войну. Так что спрашивайте с них!» — заключил он.

Напомним, 29 мая в румынском Галаце беспилотник врезался в жилой дом, пострадали два человека. В ответ президент Никушор Дан экстренно собрал Высший совет обороны. МИД страны вызвал посла РФ и принял решение о введении санкций против российских дипломатов — объявил генконсула персоной нон грата и закрыл дипмиссию в Констанце.

Милена Скрипальщикова
