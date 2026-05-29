Путин считает, что в Румынии, вероятно, имел место инцидент с украинским БПЛА
Президент России Владимир Путин считает, что инцидент с дроном на территории Румынии, вероятно, связан с Украиной. Он также заявил, что Москва готова провести расследование, если будут предоставлены неоспоримые доказательства принадлежности дрона к российским вооружённым силам.
«Украинские дроны залетали в разные страны, первая реакция была всегда — «русские бьют». Если нам передадут объективные данные о том, что дрон, залетевший в Румынию, — российский, мы проведём расследование», — отметил российский лидер.
Ранее Румыния приняла решение закрыть генконсульство России в Констанце. Причиной послужил инцидент с беспилотником 29 мая в городе Галац на востоке Румынии, где дрон врезался в жилой дом, ранив двух человек. Глава государства также созвал Высший совет национальной обороны, МИД вызвал российского посла и анонсировал санкции в отношении российских дипломатов.
