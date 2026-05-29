Президент Румынии объяснил, почему военные не смогли перехватить дрон над Галацем
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что румынские военные не смогли сбить беспилотник над Галацем из-за опасений за безопасность мирных жителей. По его словам, несмотря на приказ уничтожить дрон, условия для безопасного перехвата, исключающего жертвы и разрушения, не сложились.
Как пояснил румынский лидер, два истребителя F-16 были подняты в воздух, но из-за стремительного развития событий и низкой высоты полёта дрона в городской черте, безопасная нейтрализация аппарата до его столкновения с жилым домом оказалась невозможной.
«У вооружённых сил был чёткий и строгий приказ сбить дрон, как только условия позволили бы провести такую операцию без риска жертв или серьезных разрушений на земле», — сказал Дан в ходе видеовыступления, которое транслировалось онлайн на сайте президента Румынии.
Ранее Румыния приняла решение закрыть генконсульство России в Констанце. Причиной послужил инцидент с беспилотником 29 мая в городе Галац на востоке Румынии, где дрон врезался в жилой дом, ранив двух человек. Глава государства также созвал Высший совет национальной обороны, МИД вызвал российского посла и анонсировал санкции в отношении российских дипломатов.
