Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 13:48

Президент Румынии объяснил, почему военные не смогли перехватить дрон над Галацем

Президент Румынии Дан: Военные не перехватили дрон из-за риска для населения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /saeediex

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что румынские военные не смогли сбить беспилотник над Галацем из-за опасений за безопасность мирных жителей. По его словам, несмотря на приказ уничтожить дрон, условия для безопасного перехвата, исключающего жертвы и разрушения, не сложились.

Как пояснил румынский лидер, два истребителя F-16 были подняты в воздух, но из-за стремительного развития событий и низкой высоты полёта дрона в городской черте, безопасная нейтрализация аппарата до его столкновения с жилым домом оказалась невозможной.

«У вооружённых сил был чёткий и строгий приказ сбить дрон, как только условия позволили бы провести такую операцию без риска жертв или серьезных разрушений на земле», — сказал Дан в ходе видеовыступления, которое транслировалось онлайн на сайте президента Румынии.

«Завалите хлебало, это пока цветочки!» Медведев жёстко ответил Европе после падения дрона в Румынии
«Завалите хлебало, это пока цветочки!» Медведев жёстко ответил Европе после падения дрона в Румынии

Ранее Румыния приняла решение закрыть генконсульство России в Констанце. Причиной послужил инцидент с беспилотником 29 мая в городе Галац на востоке Румынии, где дрон врезался в жилой дом, ранив двух человек. Глава государства также созвал Высший совет национальной обороны, МИД вызвал российского посла и анонсировал санкции в отношении российских дипломатов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • румыния
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar