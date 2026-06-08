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8 июня, 10:01

Туск призвал Зеленского и Навроцкого к прямому и откровенному разговору

Обложка © ТАСС / ЕРА /ANDY RAIN / POOL

Обложка © ТАСС / ЕРА /ANDY RAIN / POOL

Глава польского правительства Дональд Туск публично обратился к президентам Украины и Польши — Владимиру Зеленскому и Каролю Навроцкому — с призывом к непосредственной, откровенной и срочной беседе, поскольку традиционная дипломатия «не принесла результатов».

«Так как дипломатические усилия не дали эффекта, я обращаюсь напрямую к президентам Навроцкому и Зеленскому с предложением о беседе лицом к лицу», — написал Туск на платформе X.

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По словам польского премьера, эмоциональные разногласия в отношениях между Варшавой и Киевом способны подорвать европейскую солидарность, возникшую «на фоне угрозы со стороны России». Он подчеркнул, что сотрудничество между Польшей и Украиной отвечает интересам обоих народов, а конфликт и эскалация — якобы в интересах Москвы.

У Варшавы и Киева давно остаётся болезненная точка — отношение к украинским националистам времён Второй мировой войны. В Польше крайне резко воспринимают любые попытки героизации УПА* и связанных с ней фигур: для польского общества это напрямую связано с Волынской резнёй и массовыми убийствами поляков в 1943–1944 годах.

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На этом фоне известные шаги Киева — от переименований до перезахоронений пособников Гитлера и публичных жестов в адрес спорных националистических деятелей — в Польше читают не как внутреннюю украинскую политику, а как красный флаг. Для Варшавы это вопрос не символов, а исторической травмы, которую невозможно закрыть дипломатическими формулами.

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Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация признана в России экстремистской и запрещена.

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Марина Фещенко
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