Зеленский перестал летать над Польшей на фоне скандала с УПА*
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Владимир Зеленский прибыл в Лондон на встречу с европейскими лидерами необычным маршрутом. Вместо привычного аэропорта польского города Жешув он воспользовался аэропортом Кишинёва в Молдавии. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».
Раньше глава киевского режима регулярно летал за границу через Жешув. Однако в этот раз он выбрал Кишинёв. Официально причины смены маршрута не называются, но, как отмечают журналисты, это произошло на фоне нового обострения отношений между Киевом и Варшавой.
Издание «Страна.ua» также пишет, что Зеленский начал летать через Молдавию после скандала с Польшей из-за решения присвоить одному из подразделений Сил специальных операций имя «героев УПА*». Зеленский подписал соответствующий указ 26 мая. Это вызвало резкую реакцию Польши. Премьер-министр Дональд Туск пригрозил Киеву переводом отношений в «жёсткий бизнес». А бывший премьер Лешек Миллер охарактеризовал действия политика как «плевок в лицо» польскому народу. У Зеленского хотят забрать орден, не отнятый даже у Муссолини.
Кстати, Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала встречи лидеров Великобритании, Франции и Германии. Как заявлял глава французского МИД, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер обсуждают с Зеленским расширение роли Европы в переговорах с Россией.
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