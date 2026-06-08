Владимир Зеленский прибыл в Лондон на встречу с европейскими лидерами необычным маршрутом. Вместо привычного аэропорта польского города Жешув он воспользовался аэропортом Кишинёва в Молдавии. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

Раньше глава киевского режима регулярно летал за границу через Жешув. Однако в этот раз он выбрал Кишинёв. Официально причины смены маршрута не называются, но, как отмечают журналисты, это произошло на фоне нового обострения отношений между Киевом и Варшавой.