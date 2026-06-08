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Регион
8 июня, 07:32

Зеленский перестал летать над Польшей на фоне скандала с УПА*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский прибыл в Лондон на встречу с европейскими лидерами необычным маршрутом. Вместо привычного аэропорта польского города Жешув он воспользовался аэропортом Кишинёва в Молдавии. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

Раньше глава киевского режима регулярно летал за границу через Жешув. Однако в этот раз он выбрал Кишинёв. Официально причины смены маршрута не называются, но, как отмечают журналисты, это произошло на фоне нового обострения отношений между Киевом и Варшавой.

Издание «Страна.ua» также пишет, что Зеленский начал летать через Молдавию после скандала с Польшей из-за решения присвоить одному из подразделений Сил специальных операций имя «героев УПА*». Зеленский подписал соответствующий указ 26 мая. Это вызвало резкую реакцию Польши. Премьер-министр Дональд Туск пригрозил Киеву переводом отношений в «жёсткий бизнес». А бывший премьер Лешек Миллер охарактеризовал действия политика как «плевок в лицо» польскому народу. У Зеленского хотят забрать орден, не отнятый даже у Муссолини.

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Кстати, Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала встречи лидеров Великобритании, Франции и Германии. Как заявлял глава французского МИД, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер обсуждают с Зеленским расширение роли Европы в переговорах с Россией.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация признана в России экстремистской и запрещена.

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Наталья Афонина
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