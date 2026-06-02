Польский депутат и кандидат в премьер-министры от партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек раскритиковал главу украинского режима Владимира Зеленского, заявив, что тот «ударяет Польшу по лицу» на фоне исторических споров. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Причиной для заявления политика стало решение о присвоении одному из подразделений ВСУ наименования «имени героев УПА*», что вызвало негативную реакцию в польском политическом поле.

По словам Чарнека, именно Варшава сыграла ключевую роль в международной поддержке Киева, благодаря чему Украине удалось получить помощь со стороны других государств.

«Господин Зеленский является президентом и удерживает власть на Украине только потому, что Польша ему помогла», — сказал он.

Чарнек отметил, что подобные шаги воспринимаются в Польше как нелояльные не только по отношению к Варшаве, но и к украинскому обществу. В завершение политик подчеркнул, что такие действия со стороны украинских властей могут нанести ущерб отношениям между странами и повлиять на восприятие Киева.

Напомним, между Киевом и Варшавой разразился серьёзный дипломатический скандал после того, как Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ почетного наименования «имени героев УПА*». Этот шаг, совпавший с государственной церемонией перезахоронения лидера ОУН* Андрея Мельника, вызвал резкую и единодушную критику со всего польского политического спектра. Варшава расценила эти действия как героизацию Украинской повстанческой армии*, которая несёт ответственность за Волынскую резню (массовое убийство около 100 тысяч поляков).

В ответ польские власти вызвали украинского посла для выражения протеста, инициировали процедуру лишения Зеленского ордена Белого Орла, а в Люблине с ратуши был демонтирован украинский флаг, висевший там с 2022 года. Кроме того, экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий демонстративно вернул полученную от Зеленского награду, а отдельные политики призвали заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Киев выразил сожаление реакцией Варшавы, настаивая, что переименование было направлено на возрождение «исторических традиций» армии.

