«Приезжает, когда ему что-то надо»: Вице-спикер польского парламента не жалует Зеленского в республике
Вице-спикер сейма Босак заявил, что Зеленского не ждут в Польше
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak
Владимир Зеленский не является желанным гостем в Польше, заявил вице-спикер сейма республики от коалиции «Конфедерация» Кшиштоф Босак. По его мнению, киевский диктатор приезжает только тогда, «когда ему что-то надо».
«Мне не кажется, что он является здесь желанным гостем», — сказал Босак в эфире радио RMF FM.
Вице-спикер также призвал Варшаву блокировать вступление Украины в ЕС, перестать выделять ей кредиты и финансировать закупку спутниковых терминалов Starlink. Такая политика в отношении соседа должна сохраняться, пока он «не перестанет превозносить преступников и не решит вопрос эксгумации тел жертв Волынской резни», считает парламентарий.
Напомним, между Польшей и Украиной разгорелся очередной дипломатический скандал. На этот раз — из-за перезахоронения в Киеве нацистских преступников и их почитание на государственном уровне при том, что многие из «героев» причастны к этническим чисткам польского населения в годы Великой Отечественной. На этом фоне, например, экс-посол республики в Незалежной даже отказался от киевской награды «За заслуги».
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.