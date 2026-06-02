Польша подняла в небо истребители из-за активности ВС РФ на Украине

Военные Польши поднимали в воздух истребители в связи с активностью российской авиации на территории Украины. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооружённых сил Польши в социальной сети X.

В заявлении говорится, что в ночное время на территории республики была задействована военная авиация. Причиной называлась «активность Российской Федерации» на Украине. Впоследствии полёты были прекращены, а самолёты вернулись на базы.

Напомним, ночью Армия России обрушила на Украину ракеты и дроны. Наиболее интенсивные взрывы зафиксированы в Киеве. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, включая ТЭЦ и подстанции. В отдельных районах фиксируются перебои с электроснабжением и водоснабжением, также сообщается о пожарах и задымлении.