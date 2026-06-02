Взрывы гремят по всей стране: Армия России обрушила на Украину ракеты и дроны

В ряде регионов Украины сообщается о серии взрывов на фоне комбинированной атаки ВС РФ, в ходе которой, по данным различных источников, применяются беспилотники «Герань», а также ракеты «Искандер» и «Циркон».

Как пишут местные СМИ, наиболее интенсивные взрывы зафиксированы в Киеве. Сообщается о нескольких десятках взрывов в городе. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, включая ТЭЦ и подстанции. В отдельных районах фиксируются перебои с электроснабжением и водоснабжением, также сообщается о пожарах и задымлении.

В Сумской области, в районе Шостки, по данным местных источников, произошло около 20 взрывов. Предварительно, целью мог стать пороховой завод «Звезда». Также сообщается о поражении объектов в других районах области.

В Харькове зафиксированы удары по объектам в Киевском и Слободском районах. Сообщается о повреждениях инфраструктуры и промышленных объектов.

В Запорожье продолжаются удары по промышленной зоне и объектам, которые, по сообщениям местных СМИ, могут быть связаны с военной инфраструктурой. Также есть информация о попаданиях по складам.

Кроме того, взрывы слышны в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Информация о последствиях и возможных повреждениях уточняется.

Ранее сообщалось, что в мае Российские военные применили 8150 беспилотников типа «Шахед» по целям на Украине. Это на 20% больше предыдущего максимума, зафиксированного в апреле (тогда было 6500 дронов).