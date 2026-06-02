Новости СВО 2 июня: ВС РФ зачистили Тихоновку, бьют ВСУ у Тарутино, Сырский зажат в Константиновке, Зеленский просит переговоры до зимы Оглавление Сумская область 2 июня: бои у Лесного ДНР 2 июня: ВС РФ заняли Тихоновку Карта СВО на 2 июня 2026 года Мирные переговоры: Зеленский хочет встречи до зимы Трамп просит Китай примирить Россию и Украину Армия России продвигается в Донецкой Народной Республике, Киев просит Европу подключиться к переговорам с Россией, Трамп ищет поддержки в Китае по вопросу Украины — дайджест Life.ru. 1 июня, 21:07 Армия России приближается к Краматорску. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 2 июня: бои у Лесного

Группировка «Север» ВС РФ нанесла удары по противнику вблизи Курской области. Операторы БПЛА и артиллеристы поразили цели в Шосткинском районе.

В Краснопольском районе идут бои у Лесного и Тарутино. По данным «Севера», администрация Краснопольского района обналичивает деньги за услуги, оказываемые властями в населённых пунктах, уже находящихся под контролем России.

За сутки ВС РФ уничтожили свыше 160 противников, бронемашину HMMWV, пикапы, грузовик, инженерную технику, станцию РЭБ «Дамба», миномёт, БПЛА и наземные роботизированные платформы.

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности задержали предпринимательницу, фирма которой должна была построить командный пункт 21-й бригады ВСУ в Сумской области. 2,7 миллиона гривен были украдены, а военная инфраструктура появилась только на бумаге.

ДНР 2 июня: ВС РФ заняли Тихоновку

«Южная» группировка ВС РФ освободила Тихоновку. Населённый пункт находится на реке Беленькая в 12 километрах от Краматорска.

— Группировка войск «Юг» продолжает медленно продвигаться к славянско-краматорской агломерации с востока. Ближайшие к Тихоновке населённые пункты — Васютинское, Першомарьевка, Василевская Пустошь, Малиновка и Заповедное. Их освобождение позволит сформировать плацдарм для наступления непосредственно на Краматорск, — сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Расчёт РСЗО «Град» сорвал перегруппировку противника.

Продолжаются бои за Константиновку. Накануне сюда приехал главком ВСУ Александр Сырский. Военный корреспондент Павел Кукушкин считает, что у украинских вооружённых формирований, оставшихся в Константиновке, сложилась критическая ситуация.

— Он уже не может осуществлять там ротации в полноценном виде, используя автомобили, бронетехнику. Единственная дорога, которая на север через Алексеево-Дружковку, дальше на Дружковку и Краматорск, — она полностью под нашим огневым контролем, — рассказал Кукушкин.

Военкор отметил, что ВС РФ разделили город на сектора, в которых уничтожают противника. Сейчас ВСУ в большей степени сконцентрированы в одноэтажной застройке.

Карта СВО на 2 июня 2026 года

Карта СВО на 2 июня 2026 года. ВС РФ освободили Тихоновку. Фото © Divgen.ru

Мирные переговоры: Зеленский хочет встречи до зимы

Владимир Зеленский дал интервью CBS News. Глава киевского режима считает, что Россия и Украина могут сесть за стол переговоров до зимы.

— Итак, сейчас у нас есть этот период времени до зимы. Поэтому я думаю, что зимой — до наступления зимы — нам нужно найти способ, дипломатичный способ, сесть за стол переговоров и поговорить, — сказал Зеленский.

По его мнению, представители Европы также могут принять участие в потенциальной встрече. На будущих переговорах он видит дипломатов из Великобритании, Германии и Франции. Одновременно с желанием провести встречу он просит США и всё ту же Европу оказывать санкционное давление на Россию.

Трамп просит Китай примирить Россию и Украину

Издание South China Morning Post (SCMP) утверждает, что президент США просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь в завершении конфликта на Украине. Со ссылкой на источники SCMP сообщает, что Трамп в разговоре с китайским лидером заявил о том, что переговоры между Москвой и Киевом зашли в тупик.

Напомним, в мае Си Цзиньпин провёл встречи и с президентом России Владимиром Путиным. Однако после визита главы российского государства мир не наступил, а ВС РФ нанесли несколько массированных ударов по целям на Украине.

Авторы Даниил Черных