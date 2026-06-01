Новости СВО 1 июня: рывок ВС РФ под Иволжанским и Писаревкой, котёл для ВСУ в Рай-Александровке, провал переговоров Зеленского с Белым домом Оглавление Сумская область 1 июня: прорыв у Писаревки и Лесного ДНР 1 июня: ВС РФ заходят в Святогорск Харьковская область 1 июня: штурм Шийковки Карта СВО на 1 июня 2026 года Крах надежд: Patriot не дадут Украине ВС РФ подходят с севера к Рай-Александровке, штурмовики выбивают ВСУ из Охримовки, письма Зеленского игнорируют в США — дайджест Life.ru. 31 мая, 21:07 Армия России окружает Рай-Александровку. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 1 июня: прорыв у Писаревки и Лесного

Солдаты группировки «Север» ведут бои с ВСУ в Иволжанском, Писаревке, а также в окрестностях этих сёл. Всего же в Сумском районе региона ВС РФ смогли продвинуться на 12 участках, а суммарная дистанция составила около 600 метров.

Также Армия России ведёт сражение с ВСУ в Лесном и Таратутино. В Шосткинском районе Сумской области наши артиллеристы и расчёт БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника.

— Анализ некрологов показал, что для стабилизации ситуации в районе Уланово командование ВСУ перебросило националистов из состава 253-го штурмового полка «Арей», которые уже понесли существенные потери на этом участке фронта, — поделились авторы канала «Северный ветер».

ДНР 1 июня: ВС РФ заходят в Святогорск

Обстановка на Славянско-Краматорском направлении остаётся сложной. Противник пытается помешать Армии России охватить Рай-Александровку с юга, которая находится на господствующей высоте западнее Краматорска.

— На линии Каленики – Кривая Лука есть успехи. Обходим Рай-Александровку с севера, и цепляются наши штурмовики за окраины. Накаты идут постоянно, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают личный состав ВСУ.

Севернее Славянска подразделения группировки «Запад» продвигаются к Святогорску. Бойцы 20-й армии двигаются в городской застройке от здания к зданию, улучшая тактическое положение для дальнейшего охвата населённого пункта.

Харьковская область 1 июня: штурм Шийковки

На Богуславском участке группировка «Запад» продвигается в Шийковке. Штурмовики ВС РФ при поддержке ударных дронов и миномётчиков захватывают здания в селе, уничтожая противника, пишет канал «Оперативный простор».

В окрестностях Волчанска подразделения «Севера» продвинулись на восьми участках на расстояние до 700 метров.

— Наши штурмовики ведут стрелковые бои в селе Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района, — сообщает ресурс «Северный ветер».

В окрестностях Гранова и Ветеринарного линия фронта не претерпела кардинальных изменений. Лишь операторы дронов Армии России наносили удары по скоплениям подразделений украинских боевиков.

Карта СВО на 1 июня 2026 года

Карта СВО на 1 июня 2026 года. ВС РФ выровняли фронт вдоль канала в районе Голубовка – Миньковка. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Крах надежд: Patriot не дадут Украине

Владимир Зеленский отправлял запросы в США с просьбой дать больше ракет для противовоздушного комплекса Patriot, но ответа не получил. Делал это главарь киевского режима как при Байдене, так и при Трампе.

— Я отправил письмо в Белый дом и Конгресс США — и надеюсь, что они поймут и ответят. И это очень важно, — заявил Зеленский в интервью CBS.

Более того, президент Украины просил Вашингтон поделиться лицензией на производство ракет для комплекса Patriot. Ещё Зеленский пожаловался, что Россия наращивает производство баллистических снарядов, а средств для их перехвата у Киева всё меньше.

Авторы Артём Артёмов