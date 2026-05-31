Новости СВО 31 мая: ВС РФ режут оборону ВСУ в Константиновке и Охримовке, громят опорники в Иволжанском, Киев обещает санкции уклонистам Оглавление Сумская область 31 мая: авиаудар по штабам ВСУ в Лесном ДНР 31 мая: раздроблен гарнизон ВСУ в Константиновке Харьковская область 31 мая: бои в Охримовке и Волоховке Карта СВО на 31 мая 2026 года Помощь США: Хегсет не ответил по ПВО для Украины «Будет больно»: санкции против уклонистов на Украине Дроны ВС РФ снесли мосты в Донбассе, в Сумской области ВКС уничтожили сеть штабов ВСУ, «Север» штурмует Охримовку, Пентагон «помогает чем может» Киеву — дайджест Life.ru. 30 мая, 21:07 Армия России оставила ВСУ в Константиновке без техники. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 31 мая: авиаудар по штабам ВСУ в Лесном

Группировка «Север» продолжает наступление по нескольким направлениям в Сумском регионе. ВС РФ ведут бои с ВСУ в Иволжанском, Писаревке, Лесном и Таратутине.

В окрестностях Бачевска наши бойцы взяли в плен двух украинских боевиков из 104-й бригады теробороны, а возле села Рубежного была уничтожена сеть опорных пунктов противника.

В лесном массиве рядом с населённым пунктом ВСУ создали систему блиндажей и штабов, откуда координировали работу иностранных наёмников и своих боевиков. Сеть опорников вскрыли разведчики группировки «Север». После чего по координатам нанесли авиационный удар.

— Обстановка на данном участке фронта развивается не так динамично, как на других, что легко объясняется лесным массивом, через который проходит линия боевого соприкосновения и зачистка которого неизбежно будет сопряжена с существенными потерями среди личного состава, — пишет канал «Северный ветер».

ДНР 31 мая: раздроблен гарнизон ВСУ в Константиновке

ВС РФ «разрезает» оставшийся гарнизон украинских боевиков в Константиновке. Единственные места в городе, где ВСУ хоть как-то пытаются закрепиться, — промзона и кварталы многоэтажек.

— Ещё мы тотально взяли под контроль трассу, которая идёт из Дружковки в Константиновку. Передвигаться по ней на бронетехнике ВСУ не могут, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

По его словам, сейчас противник может заходить в город и выходить из него только пешком. Поэтому солдаты ВСУ становятся лёгкой целью для операторов дронов Армии России.

К северу от Константиновки расчёты БПЛА уничтожили мосты через Кривой Торец. Речь идёт об автомобильном и пешеходном коридорах в посёлке Алексеево-Дружковка. Причём под первым мостом ВСУ сами заложили взрывчатку на случай своего отступления. Второй объект обрушился после попадания авиабомбы, сообщается в канале «Военный осведомитель».

На Краснолиманском направлении наступает группировка «Запад». Штурмовики Армии России продвигаются севернее села Брусовка, а также уничтожают пехоту и технику противника в лесном массиве национального парка «Святые горы».

Артиллеристы бьют по инфраструктуре и личному составу ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область 31 мая: бои в Охримовке и Волоховке

На севере Харьковской области Армия России выравнивает линию фронта между сёлами Волоховка и Чайковским. При поддержке дронов бойцы ВС РФ ведут бои в Охримовке.

— Во время разведки в населённом пункте Охримовка обнаружен и уничтожен вражеский пункт управления БПЛА, который находился в полуразрушенном ангаре, — сообщают авторы канала «Дневник десантника».

Карта СВО на 31 мая 2026 года

Карта СВО на 31 мая 2026 года. ВС РФ продвинулись западнее и южнее Чаривного. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Помощь США: Хегсет не ответил по ПВО для Украины

Вашингтон помогает Украине в тех местах, где может это сделать, заявил министр войны США Пит Хегсет. По его словам, если судить по затраченным суммам на поддержку Киева, то Европа активизировалась в этом направлении. Так он ушёл от вопроса о поставках ракет для систем ПВО, о которых уже несколько дней говорит Владимир Зеленский.

— Мы хотим, чтобы они могли обороняться, и мы найдём способ убедиться в том, что мы можем им в этом помочь, — отметил Хегсет.

«Будет больно»: санкции против уклонистов на Украине

Киев нашёл ещё один способ давления на уклонистов от мобилизации. В этот раз против них будут вводить санкции.

— Я жду от Министерства обороны информации по реформе этой мобилизации. Я верю, что это возможно. Процесс сложный, но реальный. Он будет болезненным для тех, кого сейчас разыскивают из-за уклонения от мобилизации, — заявила депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская.

По её словам, у Киева уже не осталось других вариантов, кроме как вводить санкции против своих же граждан, которые не горят желанием лезть в окопы.

Авторы Артём Артёмов