Новости СВО 30 мая: ВС РФ взяли Караичное и Лесное, ВСУ бегут из Будраков, Зеленский разругался с Польшей, на Киев полетели «Искандеры»

Армия России нанесла новый удар возмездия по объектам в Киеве, расширила полосу безопасности у Белгородской области, сформированы плацдармы на Днепропетровщине, Румыния закрывает российское посольство из-за неизвестного БПЛА — дайджест Life.ru. 29 мая, 21:07 Армия России уничтожает ВСУ на Ореховском направлении. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 30 мая: бои за Писаревку и Иволжанское

ВС РФ уничтожают технику и личный состав противника вблизи Курской области. В Шосткинском районе Сумщины артиллерия и беспилотники работали по выявленным объектам.

Идут стрелковые бои у Кондратовки, Иволжанского, Писаревки, а также между сёлами Лесное и Таратутино.

Потери ВСУ за сутки превысили 110 человек, уничтожены бронемашина «Козак», пикапы, багги, миномёт, БПЛА — как самолётного типа, так и «Баба-яга».

Харьковская область 30 мая: освобождены Караичное и Будраки

Армия России освободила в Харьковской области сёла Караичное и Будраки.

Караичное было взято бойцами 127-го мотострелкового полка. Отсюда они выбили боевиков 158-й бригады ВСУ.

— Освобождение села Караичное не только расширяет полосу безопасности в Волчанском районе, но и завершает этап нашей наступательной операции на этом небольшом участке фронта. До следующего населённого пункта — посёлка Белый Колодезь — практически 10 километров полей и узкая лесополоса, которая, бесспорно, будет использоваться обеими сторонами для скрытой переброски штурмовых групп, — рассказали в группировке «Север».

Военнослужащие 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ при взятии Будраков сломили сопротивление украинского 1-го пограничного отряда. Перед тем как выйти из населённого пункта, вражеские пограничники сожгли несколько домов. В «Севере» отмечают, что таким образом они могли уничтожить тела убитых иностранных наёмников.

Днепропетровская область 30 мая: освобождены Лесное и Новоподгородное

В Днепропетровской области ВС РФ заняли Лесное и Новоподгородное. Военный корреспондент Александр Коц считает, что с освобождением Лесного российская группировка создаёт плацдарм для дальнейшего наступления.

— Формирует плацдарм для наступления широким фронтом на два крупных соседних села – Великомихайловку и Орестополь, расположенные на обоих берегах реки Волчья. Контроль над этими населенниками, в свою очередь, открывает дорогу на Маломихайловку с юга и Александровку с востока, — пишет Коц.

Аналогичное происходит и у Новоподгородного. К бойцам 433-го гвардейского полка обратился министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов.

— Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населённый пункт Новоподгородное, освобождение которого создаёт условия для продвижения всей группировки войск, — отметил глава оборонного ведомства.

ДНР 30 мая: штурм Рай-Александровки

Армия России продвигается к Славянску и Краматорску. Некоторые украинские военные утверждают, что малые группы ВС РФ уже проникают в эти города. Пока же основной удар идёт на Рай-Александровку. Российские войска зачищают и близлежащие сёла.

— Продолжается зачистка Закотного и Кривой Луки силами 7-й бригады от остатков вражеских войск. Так, накануне была выявлена и ликвидирована группа из трёх военнослужащих, которая отказалась сдаться в плен, — пишут авторы канала «Дневник десантника».

Наступление на Рай-Александровку идёт с нескольких сторон. Помимо боёв на подступах к посёлку, российская авиация наносит удары по Николаевке, через которую ВСУ доставляют необходимое для своих подразделений, воюющих на востоке Рай-Александровки.

Карта СВО на 30 мая 2026 года

Бойцы 433-го мотострелкового полка завершили зачистку села Новоподгородное в Днепропетровской области.

Зеленский разругался с поляками: бандеровцы не дают Украине шанс на вступление в ЕС

Между Киевом и Варшавой портятся отношения. И виноват в этом Владимир Зеленский. Началось всё с того, что на Украину были доставлены и перезахоронены останки националиста Андрея Мельника.

Зеленский на фоне этого события говорил, что и других украинских героев стоит перезахоронить на украинской земле. Например, Степан Бандера и Симон Петлюра похоронены в Европе.

Уже 27 мая Зеленский присваивает одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА»*. Это вызвало шквал критики в Польше.

— Мы однозначно негативно оцениваем присвоение украинскому подразделению имени «героев УПА»*. Это решение ранит память о жертвах этой организации и наносит удар по диалогу между нашими народами. Этот вопрос мы поднимем на переговорах с партнёрами с Украины, — заявил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.

Бывший президент Польши Лех Валенса также раскритиковал решение властей и сообщил, что теперь отказывается поддерживать лично Владимира Зеленского. Действующий президент Кароль Навроцкий пошёл ещё дальше и предложил лишить главаря киевского режима высшей награды Польши — ордена Белого орла. Кроме того, он заявил, что действия Зеленского показывают неготовность Украины к вступлению в ЕС.

Неизвестный БПЛА ударил по Румынии: Медведев предупреждает европейцев

Румынские власти заявили об ударе БПЛА по дому в городе Галац. В традиционной для себя манере европейцы объявили, что дрон российский, хотя доказательств этому нет. Мало того, можно вспомнить, что украинские инженеры пытались скопировать «Герань-2» и даже поднимали копию в воздух.

НАТО по этому поводу собирает экстренное совещание, а президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии Посольства России в Констанце. Примечательно, что здесь находится один из морских хабов, через который идёт военная помощь на Украину.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал разобраться, чей был беспилотник, но напомнил, что европейские страны поддерживают Украину и фактически воюют против России руками Киева.

— Это будет происходить и дальше. Идёт война! И граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд бандеровских формирований, — отметил Медведев.

Сроки окончания СВО: заявление Путина



Президент России Владимир Путин заявил, что конкретных сроков окончания специальной военной операции нет, но обстановка на поле боя говорит о скором окончании вооружённого конфликта. При этом переговоры с Вашингтоном по судьбе Украины пока остановлены.

— Переговоров с США по Украине сейчас как таковых нет, но мы от них не отказывались, — отметил Путин.

Одновременно с этим глава государства сообщил, что все объекты, откуда идёт запуск БПЛА по России, — законные цели для удара. Касается это и Прибалтики.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Даниил Черных