ВС РФ в мае поставили новый рекорд по запущенным по целям на Украине «Шахедам»

В мае российские военные применили 8150 беспилотников типа «Шахед» по целям на Украине. Это на 20% больше предыдущего максимума, зафиксированного в апреле (тогда было 6500 дронов). Такие данные публикует OSINT-проект «Око Гора».

Данные основаны на ежедневных сводках Вооружённых сил Украины. Согласно этим отчётам, Армия России запускала в среднем около 260 дронов в сутки. ВСУ утверждают, что из 8150 выпущенных аппаратов почти 7500 были сбиты. То есть, около 8% «Шахедов» достигли своих целей.

Ранее командир российского подразделения по борьбе с БПЛА рассказал, что тактика использования украинских беспилотников кардинально изменилась из-за российских FPV-перехватчиков «Ёлка». Если раньше (в 2023 году) дроны ВСУ держались на высоте 150–200 метров, то теперь их поднимают на 900–1200 метров — противник осознал бесперспективность прежней тактики, поскольку российские военные уничтожают вражеские аппараты в колоссальных объёмах.