ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 16:59

ВС РФ в мае поставили новый рекорд по запущенным по целям на Украине «Шахедам»

«Око Гора»: Армия России в мае запустила 8150 «Шахедов» по целям на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

В мае российские военные применили 8150 беспилотников типа «Шахед» по целям на Украине. Это на 20% больше предыдущего максимума, зафиксированного в апреле (тогда было 6500 дронов). Такие данные публикует OSINT-проект «Око Гора».

Данные основаны на ежедневных сводках Вооружённых сил Украины. Согласно этим отчётам, Армия России запускала в среднем около 260 дронов в сутки. ВСУ утверждают, что из 8150 выпущенных аппаратов почти 7500 были сбиты. То есть, около 8% «Шахедов» достигли своих целей.

«Калашников» приступил к этапу поставок заказчику нового дрона СКАТ 220
«Калашников» приступил к этапу поставок заказчику нового дрона СКАТ 220

Ранее командир российского подразделения по борьбе с БПЛА рассказал, что тактика использования украинских беспилотников кардинально изменилась из-за российских FPV-перехватчиков «Ёлка». Если раньше (в 2023 году) дроны ВСУ держались на высоте 150–200 метров, то теперь их поднимают на 900–1200 метров — противник осознал бесперспективность прежней тактики, поскольку российские военные уничтожают вражеские аппараты в колоссальных объёмах.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar