«Калашников» приступил к этапу поставок заказчику нового дрона СКАТ 220

Концерн «Калашников» начал отгружать заказчику новую модель беспилотного летательного аппарата. Речь идёт о скоростном дроне самолётного типа СКАТ 220, сообщила пресс-служба предприятия.

Новинка создана на базе более тяжёлого СКАТ 350М, который уже хорошо зарекомендовал себя в зоне проведения спецоперации. Младшая модель легче, компактнее и способна развивать скорость до 160 километров в час.

Вес аппарата составляет 12 килограммов, размах крыла — 2,2 метра. Дрон оснащён электродвигателем и может находиться в воздухе более 150 минут. Запуск производится с катапульты, а посадка — при помощи парашюта.

Где можно применять новинку? В концерне перечислили: охрана и обеспечение безопасности, природоохранная деятельность, сельское хозяйство, мониторинг протяжённых объектов (нефтепроводов, газопроводов, линий электропередачи) и транспортной инфраструктуры.

