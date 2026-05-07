Чемезов сообщил Путину о старте поставок в войска РСЗО «Сарма»

Госкорпорация «Ростех» в прошлом году начала поставлять в армию новую реактивную систему залпового огня под названием «Сарма». Об этом сообщил генеральный директор Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«В 2025 году мы начали поставлять в войска новую реактивную систему залпового огня «Сарма», — сказал он.

РСЗО «Сарма». Фото © Telegram / «Ростех»

Ранее «Ростех» разработал комплекс под названием «Вика», который глушит навигацию беспилотников, но включается только при обнаружении дрона. Это сделано, чтобы не создавать помехи для гражданской инфраструктуры. Новинка может работать вручную — когда цель указывает оператор, или автоматически — за счёт встроенного датчика сигналов беспилотников.