«Вика» против дронов: Разработка «Ростеха» ослепляет вражеские БПЛА

Предприятие «Ростеха» разработало комплекс под названием «Вика», который глушит навигацию беспилотников, но включается только при обнаружении дрона. Это сделано для того, чтобы не создавать помехи гражданской инфраструктуре. Об этом сообщила госкорпорация.

«Комплекс подавления навигации дронов «Вика» разработан Концерном «Созвездие» нашего холдинга «Росэл». Он обрывает каналы связи таких систем, как GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou и тем самым обеспечивает защиту объектов и территорий от атак БПЛА», — говорится в сообщении.

Новинка может работать вручную (когда цель указывает оператор) или автоматически — за счёт встроенного обнаружителя сигналов беспилотников. Благодаря этому «Вика» создаёт помехи только тогда, когда появляется реальная угроза. Это особенно важно для безопасности в городе.

Если объединить несколько комплексов в кластер, можно обеспечить круговую защиту объекта. Для этого от 6 до 8 изделий размещают так, чтобы каждое отвечало за свой сектор в 60 градусов — и для разведки, и для подавления. Когда система обнаруживает цель, она анализирует сигнал с разных сторон, определяет местонахождение дрона и точечно воздействует на него радиоэлектронными помехами. Таким образом навигация беспилотника блокируется, но на окружающую инфраструктуру это не влияет.

Кластерная архитектура, работа по секторам и автоматизация позволяют использовать «Вику» для защиты как промышленных, так и военных объектов.