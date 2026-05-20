Россия соблюдает график поставок С-400 Индии

Россия и Индия идут строго в графике по соблюдению соглашения о поставках российских зенитных ракетных систем (ЗРС) большой и средней дальности С-400. В этом заверил журналистов директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе визита в Пекин.



«Процесс идёт, реализация контрактов осуществляется, так что всё идёт у нас в те согласованные сроки, которые между странами существуют, мы в графике», — уточнил чиновник.