Россия соблюдает график поставок С-400 Индии
Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin
Россия и Индия идут строго в графике по соблюдению соглашения о поставках российских зенитных ракетных систем (ЗРС) большой и средней дальности С-400. В этом заверил журналистов директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе визита в Пекин.
«Процесс идёт, реализация контрактов осуществляется, так что всё идёт у нас в те согласованные сроки, которые между странами существуют, мы в графике», — уточнил чиновник.
Напомним, Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрил приобретение дополнительных российских зенитно-ракетных систем С-400. Количество ЗРС не уточняется. Российские С-400 уже стоят на вооружении Индии. В 2018 году был подписан контракт на пять дивизионов на сумму $5,43 млрд. Поставка двух оставшихся систем ожидается в текущем году.
