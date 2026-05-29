«Небо кишит»: Боец Кот раскрыл, как «Ёлка» заставила дроны ВСУ забраться на километровую высоту

Тактика применения украинских беспилотников кардинально поменялась из-за российских FPV-перехватчиков «Ёлка» — теперь дроны ВСУ вынуждены работать на высоте, превышающей один километр. Об этом заявил командир отделения из подразделения по борьбе с БПЛА с позывным Кот, передаёт ТАСС.

Боец рассказал журналистам, что ещё в 2023 году неприятельские дроны держались на высоте 150–200 метров, тогда как теперь их поднимают уже на 900–1200 метров. Всё потому, что российские военные превратились для вражеских беспилотников в серьёзную угрозу и уничтожают их в колоссальных объёмах — противник осознал бесперспективность прежней тактики и стал забрасывать свои аппараты выше. Кроме того, Кот отметил, что перехватчик «Ёлка» вообще не содержит взрывчатки и поражает цели голой кинетикой, а значит, его без всяких опасений можно применять прямо в городской черте и на шоссе.

По оценке Кота, наибольшую угрозу сейчас представляют украинские ударные БПЛА моделей «Лютый», «Бобёр», «Чайка» и дроны-«ждуны». Как он заметил, небо буквально кишит ударниками, разведчиками и так называемыми «матками» — каждая из них тащит на себе по четыре FPV-аппарата. Военный пояснил, что именно такая «матка» является сейчас самым опасным беспилотником, поскольку она выполняет сразу две функции: сама наносит удар и заодно доставляет четыре маленьких дрона.

В беседе о себе Кот поведал, что приехал из Узбекистана. В 2008 году он перебрался в Россию, там окончил сперва школу, а затем колледж, после чего твёрдо решил подписать контракт. Поначалу его зачислили в радиотехнический полк, где он работал оператором РЛС, но потом военнослужащий захотел перевестись в свежесформированный полк по борьбе с беспилотной авиацией. Своим призванием боец считает оборону неба и родного очага, а также недопущение диверсий на линиях электропередач, промышленных предприятиях и нефтяных терминалах.

Ранее российский морпех с позывным Вите рассказал, что уничтожил 15 украинских беспилотников во время боевой задачи у села Воздвижевка в Запорожской области. По его словам, среди уничтоженных целей были три тяжёлых гексакоптера и 12 FPV-дронов. Вите отметил, что навыки борьбы с беспилотниками бойцы получают ещё до выхода на задачу.