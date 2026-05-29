Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 12:55

«Небо кишит»: Боец Кот раскрыл, как «Ёлка» заставила дроны ВСУ забраться на километровую высоту

ТАСС: FPV-перехватчики «Ëлка» заставили дроны ВСУ подняться на высоту выше 1 км

Обложка © РИА Новости /Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости /Евгений Биятов

Тактика применения украинских беспилотников кардинально поменялась из-за российских FPV-перехватчиков «Ёлка» — теперь дроны ВСУ вынуждены работать на высоте, превышающей один километр. Об этом заявил командир отделения из подразделения по борьбе с БПЛА с позывным Кот, передаёт ТАСС.

Боец рассказал журналистам, что ещё в 2023 году неприятельские дроны держались на высоте 150–200 метров, тогда как теперь их поднимают уже на 900–1200 метров. Всё потому, что российские военные превратились для вражеских беспилотников в серьёзную угрозу и уничтожают их в колоссальных объёмах — противник осознал бесперспективность прежней тактики и стал забрасывать свои аппараты выше. Кроме того, Кот отметил, что перехватчик «Ёлка» вообще не содержит взрывчатки и поражает цели голой кинетикой, а значит, его без всяких опасений можно применять прямо в городской черте и на шоссе.

По оценке Кота, наибольшую угрозу сейчас представляют украинские ударные БПЛА моделей «Лютый», «Бобёр», «Чайка» и дроны-«ждуны». Как он заметил, небо буквально кишит ударниками, разведчиками и так называемыми «матками» — каждая из них тащит на себе по четыре FPV-аппарата. Военный пояснил, что именно такая «матка» является сейчас самым опасным беспилотником, поскольку она выполняет сразу две функции: сама наносит удар и заодно доставляет четыре маленьких дрона.

В беседе о себе Кот поведал, что приехал из Узбекистана. В 2008 году он перебрался в Россию, там окончил сперва школу, а затем колледж, после чего твёрдо решил подписать контракт. Поначалу его зачислили в радиотехнический полк, где он работал оператором РЛС, но потом военнослужащий захотел перевестись в свежесформированный полк по борьбе с беспилотной авиацией. Своим призванием боец считает оборону неба и родного очага, а также недопущение диверсий на линиях электропередач, промышленных предприятиях и нефтяных терминалах.

Новости СВО 29 мая: ВС РФ освободили Нововасилевку, сорвали атаки ВСУ у Бачевска, агония Patriot, Шойгу обещает Киеву «ракетную ночь»
Новости СВО 29 мая: ВС РФ освободили Нововасилевку, сорвали атаки ВСУ у Бачевска, агония Patriot, Шойгу обещает Киеву «ракетную ночь»

Ранее российский морпех с позывным Вите рассказал, что уничтожил 15 украинских беспилотников во время боевой задачи у села Воздвижевка в Запорожской области. По его словам, среди уничтоженных целей были три тяжёлых гексакоптера и 12 FPV-дронов. Вите отметил, что навыки борьбы с беспилотниками бойцы получают ещё до выхода на задачу.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Оружие
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar