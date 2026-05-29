Морпех Вите сбил 15 украинских беспилотников в Воздвижевке

Российский морпех с позывным Вите уничтожил 15 украинских беспилотников во время боевой задачи у села Воздвижевка в Запорожской области. Об этом он рассказал ТАСС.

«На этой боевой задаче я сбил 3 «Бабы-яги» и 12 FРV-дронов», — рассказал стрелок.

Военный служит стрелком в 40-й бригаде морской пехоты группировки войск «Восток». По его словам, среди уничтоженных целей были три тяжёлых гексакоптера и 12 FPV-дронов. Вите отметил, что навыки борьбы с беспилотниками бойцы получают ещё до выхода на задачу. Тренировки проходят на полигоне, где инструкторы готовят военных к работе по воздушным целям и используют для этого нужное оборудование.

Село Воздвижевка находится в Запорожской области. Минобороны России 27 мая сообщило об освобождении населённого пункта.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Верхняя Терса в Запорожской области. В Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над ним после наступательных действий. Верхняя Терса находится к северо-западу от города Гуляйполе. В ведомстве отметили, что российские подразделения продолжили продвижение на этом направлении.