Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 01:44

Морпех Вите сбил 15 украинских беспилотников в Воздвижевке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российский морпех с позывным Вите уничтожил 15 украинских беспилотников во время боевой задачи у села Воздвижевка в Запорожской области. Об этом он рассказал ТАСС.

«На этой боевой задаче я сбил 3 «Бабы-яги» и 12 FРV-дронов», — рассказал стрелок.

Военный служит стрелком в 40-й бригаде морской пехоты группировки войск «Восток». По его словам, среди уничтоженных целей были три тяжёлых гексакоптера и 12 FPV-дронов. Вите отметил, что навыки борьбы с беспилотниками бойцы получают ещё до выхода на задачу. Тренировки проходят на полигоне, где инструкторы готовят военных к работе по воздушным целям и используют для этого нужное оборудование.

Село Воздвижевка находится в Запорожской области. Минобороны России 27 мая сообщило об освобождении населённого пункта.

Новости СВО 29 мая: ВС РФ освободили Нововасилевку, сорвали атаки ВСУ у Бачевска, агония Patriot, Шойгу обещает Киеву «ракетную ночь»
Новости СВО 29 мая: ВС РФ освободили Нововасилевку, сорвали атаки ВСУ у Бачевска, агония Patriot, Шойгу обещает Киеву «ракетную ночь»

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Верхняя Терса в Запорожской области. В Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над ним после наступательных действий. Верхняя Терса находится к северо-западу от города Гуляйполе. В ведомстве отметили, что российские подразделения продолжили продвижение на этом направлении.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar