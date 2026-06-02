ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 21:46

Экс-посол Польши Чихоцкий вернул госнаграду Украины из-за скандала с УПА*

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий отказался от украинской государственной награды «За заслуги» на фоне политического скандала вокруг решений Киева, связанных с прославлением бандеровцев из ОУН-УПА*. Об этом сообщает RMF24.

По данным издания, дипломат вернул награду, которую ему ранее вручил главарь киевского режима Владимир Зеленский в 2022 году.

Поводом для обострения отношений между Варшавой и Киевом стало решение украинских властей присвоить одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА»*. В Польше это вызвало резкую реакцию, поскольку эту организацию в стране связывают с событиями Волынской резни.

«Пусть звонит и извиняется»: В Польше ждут, когда Зеленский раскается за героизацию ОУН-УПА*
«Пусть звонит и извиняется»: В Польше ждут, когда Зеленский раскается за героизацию ОУН-УПА*

Ряд польских политиков выступили с критикой украинского руководства. В частности, президент Польши Кароль Навроцкий заявил о возможном пересмотре государственных наград, врученных Зеленскому, а также призвал к разъяснениям со стороны Киева. В польском парламенте также прозвучали инициативы о пересмотре поддержки Украины, включая вопросы транзита вооружений через территорию страны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar