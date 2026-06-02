Экс-посол Польши Чихоцкий вернул госнаграду Украины из-за скандала с УПА*

Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий отказался от украинской государственной награды «За заслуги» на фоне политического скандала вокруг решений Киева, связанных с прославлением бандеровцев из ОУН-УПА*. Об этом сообщает RMF24.

По данным издания, дипломат вернул награду, которую ему ранее вручил главарь киевского режима Владимир Зеленский в 2022 году.

Поводом для обострения отношений между Варшавой и Киевом стало решение украинских властей присвоить одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА»*. В Польше это вызвало резкую реакцию, поскольку эту организацию в стране связывают с событиями Волынской резни.

