Бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий отказался от украинского ордена «За заслуги». Поводом стало решение главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ССО ВСУ почётное наименование в честь УПА*. Об этом сообщает TVP World.

По словам дипломата, причиной такого шага стало решение Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название «Герои УПА»*. При этом Цихоцкий подчеркнул, что его позиция не означает отказа от поддержки Украины. Он заявил, что продолжит поддерживать граждан страны, которые противостоят российскому вторжению, а также тех, кто, по его мнению, выступает против искажения исторических событий и коррупции.

Решение украинских властей вызвало резкую реакцию в Польше и спровоцировало новый виток споров между Киевом и Варшавой по вопросам исторической памяти. В польском обществе и политических кругах Украинскую повстанческую армию* cвязывают с массовыми убийствами представителей коренного населения Волыни и в Восточной Галиции в годы Великой Отечественной.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий допустил возможность лишения Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Поводом для этого стало решение украинских властей присвоить одному из подразделений ВСУ почётное наименование в честь УПА*.

