Инициатива по лишению главаря киевского режима Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла является экстраординарной для практики государственных наград Польши, так её не лишался диктатор Бенито Муссолини. Такое мнение высказал РИА «Новости» историк Здислав Ковальский.

«В ситуации с Зеленским и орденом Белого Орла происходит что-то экстраординарное. Чего стоит лишь тот факт, что этим орденом в 1923 году был награждён итальянский диктатор, лидер Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини», — утверждает он.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский выступил с инициативой пересмотреть список награждённых орденом Белого Орла. Дипломат предложил инициировать процесс лишения высшей государственной награды трёх лиц. В его списке оказались российская императрица Екатерина II, итальянский фашистский диктатор Бенито Муссолини и бывший министр обороны Польши Антоний Мацеревич.