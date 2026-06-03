Польша требует от Зеленского отмены переименования подразделения в честь нацистов

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что добивается отмены решения Владимира Зеленского о названии одного из подразделений ВСУ в честь УПА*. В Варшаве это решение вызвало резкую реакцию из-за исторической памяти о Волынской резне.

«Надо сделать все для того, чтобы это решение было изменено. Я работаю над тем, чтобы это было успешно сделано. Был вызван военный атташе, мы также в контакте с министерством обороны. Скорее всего, я буду разговаривать с министром обороны Украины», — сказал Косиняк-Камыш.

Польский министр подчеркнул, что решительно осуждает этот шаг Киева. По его словам, такое название причиняет боль миллионам людей, для которых тема Волыни остаётся одной из самых тяжёлых в истории польско-украинских отношений.

«Это решение, которое в миллионах сердец вызывает боль и страдание. Это одна из тем, которая очень сильно объединяет поляков — желание правдивой памяти о жертвах истребления людей на Волыни», — заявил он.

После решения Зеленского президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение украинского лидера высшей польской награды — ордена Белого орла.

Вопрос Волынской резни остаётся одним из самых болезненных между Киевом и Варшавой. Польская сторона считает массовые убийства поляков на Волыни, в Восточной Галиции и других регионах геноцидом, совершённым украинскими националистами в 1943–1945 годах.

* Организация признана в России экстремистской и запрещена.