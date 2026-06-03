Поспешил с наградой: Дуда намекнул на пересмотр «заслуг» Зеленского

Бывший польский лидер Анджей Дуда прокомментировал ситуацию вокруг высшей государственной награды, врученной ранее Владимиру Зеленскому. Политик признал, что обстоятельства, при которых он когда-то принял решение о награждении, существенно трансформировались. Его слова приводит RMF24.

Поводом для дискуссии стало недавнее решение украинского президента присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени Героев УПА*». Этот шаг вызвал резкое неприятие в Польше и привёл к публичному требованию отозвать у главы Украины орден Белого орла.

Анджей Дуда подчеркнул, что в момент вручения награды в 2023 году ситуация выглядела иначе.

«Владимир Зеленский получил орден Белого орла в другое время и при других условиях. Теперь они изменились, как и поведение Владимира Зеленского», — констатировал экс-президент.

По словам польского деятеля, вопрос о возможном лишении регалий находится в компетенции нынешних властей страны. Кароль Навроцкий, инициировавший этот процесс, должен тщательно проанализировать все факты, включая детали, которые ранее не были доступны широкой публике.

Напомним, что орден Белого орла считается высшим знаком отличия Польши, который присуждают за исключительные заслуги перед государством. Изначально награду вручили в знак признательности за «усилия по защите украинской независимости». Теперь же политическая конъюнктура заставляет пересмотреть этот жест доброй воли.