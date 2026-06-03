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Регион
3 июня, 07:58

Поспешил с наградой: Дуда намекнул на пересмотр «заслуг» Зеленского

Бывший президент Польши высказался о возможном лишении Зеленского ордена

Обложка © ТАСС / Czarek Sokolowski

Обложка © ТАСС / Czarek Sokolowski

Бывший польский лидер Анджей Дуда прокомментировал ситуацию вокруг высшей государственной награды, врученной ранее Владимиру Зеленскому. Политик признал, что обстоятельства, при которых он когда-то принял решение о награждении, существенно трансформировались. Его слова приводит RMF24.

Поводом для дискуссии стало недавнее решение украинского президента присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени Героев УПА*». Этот шаг вызвал резкое неприятие в Польше и привёл к публичному требованию отозвать у главы Украины орден Белого орла.

Анджей Дуда подчеркнул, что в момент вручения награды в 2023 году ситуация выглядела иначе.

«Владимир Зеленский получил орден Белого орла в другое время и при других условиях. Теперь они изменились, как и поведение Владимира Зеленского», — констатировал экс-президент.

По словам польского деятеля, вопрос о возможном лишении регалий находится в компетенции нынешних властей страны. Кароль Навроцкий, инициировавший этот процесс, должен тщательно проанализировать все факты, включая детали, которые ранее не были доступны широкой публике.

Так и не приезжайте: В Польше ответили украинцам, ущемившимся из-за лишения Зеленского ордена Белого Орла
Так и не приезжайте: В Польше ответили украинцам, ущемившимся из-за лишения Зеленского ордена Белого Орла

Напомним, что орден Белого орла считается высшим знаком отличия Польши, который присуждают за исключительные заслуги перед государством. Изначально награду вручили в знак признательности за «усилия по защите украинской независимости». Теперь же политическая конъюнктура заставляет пересмотреть этот жест доброй воли.

* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

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Оксана Попова
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