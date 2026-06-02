Украинцев, заявляющих об отказе от поездок в Польшу в случае лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла, в республике и не ждут. Об этом заявил депутат Сейма Казимеж Смолиньский в социальной сети X.

«Украинцам, которые угрожают, что после отобрания у Зеленского ордена Белого Орла больше не приедут в Польшу, отвечаю спокойно: тогда и не приезжайте», — написал парламентарий.

Напомним, между Варшавой и киевским режимом вспыхнул новый дипломатический скандал — причиной стали перезахоронения нацистских преступников в Киеве и их героизация на официальном уровне, тогда как многие из этих «героев» причастны к уничтожению польского гражданского населения в годы Второй мировой войны. На этом фоне, в частности, бывший посол республики на Украине отказался от вручённой ему киевской награды «За заслуги».