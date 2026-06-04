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Регион
3 июня, 21:09

Сикорский предложил лишить ордена Белого Орла Екатерину II и Муссолини

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава польского МИД Радослав Сикорский выступил с инициативой пересмотреть список награждённых орденом Белого Орла. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.

Дипломат предложил инициировать процесс лишения высшей государственной награды трёх лиц. В его списке оказались российская императрица Екатерина II, итальянский фашистский диктатор Бенито Муссолини и бывший министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

«Если орден Белого Орла должен быть отменён, то не стоит ли начать с царицы Екатерины, Муссолини и Мацеревича?» — написал политик.

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* Организация признана в России экстремистской и запрещена.

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Виталий Приходько
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