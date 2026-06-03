Сибига призвал Польшу «уважать» солдат ВСУ на фоне скандала с УПА*

Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал скандал с Польшей из-за присвоения подразделению ВСУ наименования «героев УПА»*. По его словам, украинские военные заслуживают «безусловного уважения» и не вкладывали в название антипольский смысл.

Министр заявил, что бойцы сами выбрали такое наименование. Он подчеркнул, что Киев благодарен Варшаве за поддержку и намерен решать спорные вопросы в духе открытости и взаимопонимания.

«Я точно знаю, что наши военные даже близко не имели ничего антипольского на уме. Для них речь шла о чествовании тех, кто так же много лет назад боролся против имперской Москвы, большевистско-коммунистической оккупации и репрессий», — написал Сибига.

Напомним, между Киевом и Варшавой вспыхнул острый дипломатический скандал из-за того, что Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ наименования «имени героев УПА»*. Это решение, совпавшее по времени с государственной церемонией перезахоронения руководителя ОУН* Андрея Мельника, спровоцировало жёсткую и консолидированную критику со стороны всего политического класса Польши. В Варшаве восприняли данный шаг как откровенную героизацию Украинской повстанческой армии*, виновной в Волынской резне — массовом уничтожении порядка 100 тысяч поляков.

Реагируя на ситуацию, польское руководство вызвало украинского посла для вручения ноты протеста, запустило процедуру отзыва у Зеленского ордена Белого Орла, а в Люблине с фасада ратуши сняли украинский флаг, провисевший там с 2022 года. Кроме того, экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий публично возвратил вручённую ему Зеленским награду, а отдельные политические деятели потребовали заблокировать для Украины вступление в Евросоюз. Киев, со своей стороны, выразил сожаление реакцией Варшавы, настаивая на том, что переименование имело целью лишь возрождение «исторических традиций» вооружённых сил.

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