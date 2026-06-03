Польские Хелм и Пшемысль хотят вернуть Украине звания спасителей из-за скандала
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Мэры польских городов Хелм и Пшемысль Якуб Банашек и Войцех Бакун заявили, что жители и журналисты предлагают отказаться от званий «Городов-спасителей», полученных от Украины. Поводом стало решение Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ почётное наименование, связанное с ОУН-УПА (Украинская повстанческая армия)*.
«Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам в данной ситуации вернуть обратно звание «Город-спаситель» — жест протеста и способ привлечь международное внимание к произошедшему», — написали главы муниципалитетов в соцсетях.
Они подчеркнули, что подобные награды имеют смысл только при условии взаимного уважения, честности и правды, отметив, что помощь их городов Украине была «искренней и бескорыстной».
В польском обществе и политических кругах Украинскую повстанческую армию* связывают с массовыми убийствами представителей коренного населения Волыни и в Восточной Галиции в годы Великой Отечественной войны.
Ранее из-за скандала с ОУН-УПА* бывший посол на Украине Бартош Цихоцкий отказался от украинского ордена «За заслуги». А президент Польши Кароль Навроцкий допутил возможность пересмотра награждения Владимира Зеленского орденом Белого орла.
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* ОУН-УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.