Официальный представитель МИД России Мария Захарова коротко прокомментировала волну негодования, поднявшуюся в Польше. Поводом стало решение киевского режима присвоить подразделениям ВСУ названия в честь ОУН-УПА*. Дипломат напомнила Варшаве, кто на протяжении многих лет поддерживал Украину.

«Хочется сказать: «Доброе утро. Проснулись? Кого спонсировали все эти годы?»», — отметила Захарова в беседе с телеканалом «Звезда».

Таким образом, официальный представитель МИД дала понять, что Польша не имеет морального права возмущаться, так как сама долгое время финансировала киевский режим, закрывая глаза на его нацистскую сущность.

* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.