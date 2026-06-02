«Доброе утро. Проснулись?» Захарова высмеяла истерику Польши из-за скандала с УПА*
Официальный представитель МИД России Мария Захарова коротко прокомментировала волну негодования, поднявшуюся в Польше. Поводом стало решение киевского режима присвоить подразделениям ВСУ названия в честь ОУН-УПА*. Дипломат напомнила Варшаве, кто на протяжении многих лет поддерживал Украину.
«Хочется сказать: «Доброе утро. Проснулись? Кого спонсировали все эти годы?»», — отметила Захарова в беседе с телеканалом «Звезда».
Таким образом, официальный представитель МИД дала понять, что Польша не имеет морального права возмущаться, так как сама долгое время финансировала киевский режим, закрывая глаза на его нацистскую сущность.
Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий допустил возможность лишения Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Поводом для этого стало решение украинских властей присвоить одному из подразделений ВСУ почётное наименование в честь УПА*. В Польше сильно ждут, когда Зеленский раскается за прославление бандеровцев.
* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.
