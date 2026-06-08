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Регион
7 июня, 21:34

«Сыт по горло»: Кот Ларри сбежал с Даунинг-стрит от Зеленского

Кот Ларри покинул резиденцию Стармера в Лондоне перед визитом Зеленского

Главный мышелов Великобритании кот Ларри покинул резиденцию на Даунинг-стрит перед приездом Владимира Зеленского. Правительственный питомец ушёл из здания премьер-министра Кира Стармера. Журналисты, работающие у резиденции, запечатлели уход кота на видео.

«Ларри уже сыт по горло: «Я ухожу, ребята», — подписал видео с бегством кота британский корреспондент Антонелло Геррера.

Ларри покидает резиденцию перед визитом Зеленского. Видео © X / Antonello Guerrera

Владимир Зеленский опоздал почти на час на встречу с европейскими политиками в Лондоне. Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер начали обсуждения возможных контактов с Москвой, когда глава киевского режима только приближался к резиденции. Зеленский не смог прибыть к назначенному времени и присоединился к встрече позже.

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Кот Ларри. Обложка © X / Antonello Guerrera

Лия Мурадьян
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