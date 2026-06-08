Главный мышелов Великобритании кот Ларри покинул резиденцию на Даунинг-стрит перед приездом Владимира Зеленского. Правительственный питомец ушёл из здания премьер-министра Кира Стармера. Журналисты, работающие у резиденции, запечатлели уход кота на видео.

Владимир Зеленский опоздал почти на час на встречу с европейскими политиками в Лондоне. Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер начали обсуждения возможных контактов с Москвой, когда глава киевского режима только приближался к резиденции. Зеленский не смог прибыть к назначенному времени и присоединился к встрече позже.