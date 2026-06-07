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Регион
7 июня, 19:18

Зеленский на час опоздал на встречу с Макроном, Стармером и Мерцем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский опоздал почти на час на встречу с европейскими лидерами в Лондоне. Переговоры на Даунинг-стрит уже начались, когда президент Украины только приближался к резиденции.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер собрались для обсуждения возможных контактов с Москвой. Однако Зеленский не смог прибыть к назначенному времени.

Представители трёх европейских держав прибыли около 18:30 по местному времени (20:30 мск). Они провели переговоры в формате Е3 без участия украинского лидера. Зеленский присоединился к встрече только к 19:20, пишет РИА «Новости».

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Ранее Зеленский сообщил о прибытии в Лондон с официальным визитом. Он опубликовал видеозаписи из британского аэропорта. В столице Великобритании глава киевского режима открыто заявил о своих намерениях. Он планирует просить европейских партнёров о помощи с поставками средств противовоздушной обороны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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