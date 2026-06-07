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Регион
7 июня, 12:42

Зеленский отложил визит в Будапешт — ему не нашлось места в графике Мадьяра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Визит Владимира Зеленского в Будапешт и его встреча с венгерским премьером Петером Мадьяром не состоятся в понедельник, поскольку стороны не смогли договориться. Об этом сообщает портал HVG.

«По нашей информации, встреча должна была состояться в понедельник вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит», — говорится в материале.

В МИД Венгрии на запрос издания ответили, что переговоры о месте и времени продолжаются, а окончательной договорённости именно на понедельник так и не появилось.

Портал отмечает, что главной темой переговоров должны были стать двусторонние отношения на фоне недавних заявлений Мадьяра. Венгерский премьер сообщал, что по итогам экспертных консультаций удалось восстановить права закарпатских венгров, а взамен Будапешт пообещал не блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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Венгрия стала более благосклонно относиться к киевскому режиму после смены правительства. Однако Будапешт всё так же решительно отказывается поставлять Украине оружие. Из-за этой позиции у венгерских властей регулярно возникают споры с Брюсселем, готовым отдать Киеву любые деньги.

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