Будапешт неожиданно уступил: Переговоры Украины о вступлении в ЕС разблокированы

Будапешт после 17 месяцев блокировки отказался от вето, мешавшего продвижению Украины к вступлению в Евросоюз, что также открыло путь к запуску переговоров по Молдавии. Об этом сообщило издание Financial Times.

«Решение, принятое Петером Мадьяром прошлой ночью, открывает путь для начала переговоров для обеих стран 15 июня. Это позволит им начать согласование своих законов со стандартами ЕС в первом так называемом кластере из шести из изнурительных 33 политических сфер, известных как разделы о вступлении», — говорится в материале.

Смягчение позиции Будапешта, как утверждается, стало возможным после заключения соглашения с Киевом о правах венгерского меньшинства. Документ включает расширение языковых, образовательных, культурных и политических прав и был согласован после недель переговоров между Украиной, Венгрией и Брюсселем при участии других государств ЕС.

Еврокомиссия и дипломаты блока ранее оказывали давление на венгерскую сторону, добиваясь разблокировки процесса и демонстрации отхода от линии предыдущего правительства. Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос ранее заявляла, что ожидала открытия первого переговорного кластера в июне, а остальных — в июле, указывая на «изменение нарратива».

Резкое изменение курса Венгрии произошло после встречи послов ЕС в Брюсселе, после которой началась ускоренная техническая подготовка к запуску процедуры. Европейские дипломаты отмечают, что ситуация стала неожиданной после длительного периода блокировки и потребовала экстренной координации внутри Евросоюза.

Ранее сообщалось, что запуск переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз может состояться 15 июня на межправительственной конференции в Люксембурге. Венгрия перестала препятствовать процессу евроинтеграции двух стран, ранее входивших в состав СССР.