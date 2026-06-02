Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил об отказе направлять на Украину вооружения или военнослужащих. Свою позицию он подтвердил после переговоров в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

На пресс-конференции глава кабмина ответил на вопросы журналистов. «Венгрия не будет направлять на Украину ни солдат, ни оружия при новом венгерском правительстве», — заявил он после встречи с германским коллегой.

Такая же точка зрения озвучивалась политиком и ранее. С аналогичными заявлениями он выступал в Брюсселе на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте, а также в ходе других публичных мероприятий.

Предшественники Мадьяра во главе с Виктором Орбаном тоже отказывались предоставлять Киеву военную помощь. Эта линия регулярно приводила к разногласиям с руководством Евросоюза.

Ранее в Кремле приветствовали решение Мадьяра не поставлять Украине оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что мир настал бы быстрее, если бы все принимали такие решения.