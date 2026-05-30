Надежды Киева на резкий разворот политики Будапешта после ухода Виктора Орбана не оправдались. Украинский историк Марта Гавришко заявила в соцсети X, что новый венгерский премьер Петер Мадьяр оказался для Украины не менее сложным партнёром.

Так эксперт отреагировала на слова Мадьяра о том, что Венгрия не намерена отправлять Киеву оружие и военную технику. По её оценке, украинцы рассчитывали избавиться от Орбана, однако в итоге получили ещё более серьёзную проблему. Гавришко также предположила, что Владимир Зеленский теперь рискует испортить отношения со всеми соседними странами без исключения.

Отдельно историк обратила внимание на жёсткую позицию Мадьяра по защите прав венгерского этнического меньшинства в отношениях с Киевом. Этот вопрос и раньше оставался одним из самых чувствительных между Украиной и Венгрией.

Новый премьер Венгрии сообщил, что уже уведомил генсека НАТО Марка Рютте о решении Будапешта не поставлять Украине вооружение. Тем самым Мадьяр фактически подтвердил преемственность курса прежнего правительства Орбана. После победы партии «Тиса» на парламентских выборах 12 апреля он также говорил, что новые власти не будут оказывать Киеву военную помощь.

В Кремле решение Венгрии поддержали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирное урегулирование на Украине может наступить значительно быстрее, если все страны прекратят поставлять оружие киевскому режиму.