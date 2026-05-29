Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 07:24

Песков назвал условие мира на Украине

Песков: Кремль приветствует решение Мадьяра не поставлять оружие Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мирное урегулирование на Украине может наступить гораздо быстрее. Для этого, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, всем странам необходимо прекратить поставки оружия киевскому режиму.

«Мы ожидали бы, чтобы все страны приняли такое решение, тогда быстрее бы мир настал», — сказал представитель Кремля журналистам.

Поводом для такого заявления стало решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Политик заявил, что его страна не будет поставлять оружие и военную технику Украине. В Кремле это решение оценили позитивно.

«Он говорит о том, что не нужно подливать масла в огонь — мы это можем только приветствовать», — подчеркнул Песков.

В ЕС недовольны Мадьяром: Позиция по России рушит планы Брюсселя
В ЕС недовольны Мадьяром: Позиция по России рушит планы Брюсселя

Напомним, ранее Мадьяр заявил, что Венгрия не будет поставлять вооружения Украине. Новый премьер-министр страны по итогам переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте официально подтвердил, что будет придерживаться той же позиции, что и предыдущий кабмин во главе с Виктором Орбаном.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Венгрия
  • Петер Мадьяр
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar