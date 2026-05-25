Попытки Евросоюза ослабить влияние Виктора Орбана в Венгрии не дали ожидаемого результата. Как утверждается в публикации, новый премьер-министр страны Петер Мадьяр занял позицию, которая расходится с антироссийским курсом Брюсселя.

По информации издания Die Weltwoche, в структурах ЕС постепенно приходит понимание, что смена главы правительства не привела к кардинальным изменениям во внешней политике Будапешта.

«До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. <…> Мадьяр их разочаровал. Прежде всего он не русофоб и поэтому констатировал очевидное: «Мы победили Орбана, но это не изменило географию; Россия останется там, где она есть», — говорится в публикации Die Weltwoche.

Также отмечается, что заявления о возможном возвращении ЕС к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине, по версии издания, вызвали недовольство в Брюсселе и свели на нет ожидания части европейских чиновников.

«Стыдно, что эта простая истина отрицается <…> в Брюсселе и других странах ЕС. Поэтому когда она станет реальностью, их ждет горькое разочарование. И Брюсселю, с его постоянным вмешательством в чужие выборы, пора бы уяснить: бойтесь своих желаний, они могут исполниться», — пишет автор материала.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Россия остаётся гарантом энергетической безопасности страны за счёт стабильных поставок ресурсов. Посол России в Будапеште Евгений Станиславов, в свою очередь, подчёркивал, что Москва не оказывает давления на Венгрию в вопросах энергосотрудничества, а долгосрочные контракты выгодны обеим сторонам

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на территорию Украины. Отвечая на вопрос о возможном участии в миротворческих миссиях, он категорично подчеркнул, что подобных планов у Будапешта нет. По его словам, сначала необходимо дождаться завершения конфликта и подписания соответствующих соглашений, после чего страны Евросоюза смогут оценить возможные форматы дальнейших действий.