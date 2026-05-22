Премьер Венгрии исключил отправку военных на Украину

Премьер-министр страны Петер Мадьяр заверил, что Венгрия не рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на территорию Украины. Об этом он заявил в интервью Zeit im Bild.

Отвечая на вопрос о потенциальном участии в миротворческой миссии, он подчеркнул, что таких планов у Будапешта нет. По его словам, сначала необходимо дождаться завершения конфликта и заключения соответствующих соглашений, после чего страны Евросоюза смогут оценивать возможные форматы участия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что, по его мнению, украинской стороне необходимо переходить к переговорам. По мере развития ситуации пространство для самостоятельных решений Киева сокращается, а продолжение конфликта, по его оценке, становится для Украины всё более рискованным, заявлял он. Также Песков заверил, что Россия готова к диалогу с европейскими странами, особенно на фоне появившихся на Западе осторожных призывов к переходу от эскалации к дипломатическим решениям.