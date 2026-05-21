Песков: Русские готовы к разговору с Европой

Россия готова к разговору с европейскими странами, особенно после того, как на Западе раздались осторожные призывы к дипломатии вместо эскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дискуссии в Европе по вопросу кандидатур на роль переговорщика с Россией.

«Русские готовы к разговору. Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, а это именно то, чем сейчас занимаются европейцы. И если такая модальность в поведении европейцев сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать», — заключил он.

Песков отметил, что на протяжении последних трёх недель президент Финляндии Александер Стубб говорил, что диалог с Москвой неизбежен, а также в Берлине есть депутаты, призывающие сесть за стол переговоров.

Как писала газета Financial Times, главы МИД стран Евросоюза обсуждают возможные кандидатуры на роль переговорщиков с Россией. Среди кандидатов называются экс-премьер Италии Марио Драги, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и его предшественник Саули Ниинистё.