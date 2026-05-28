Мадьяр заявил, что Венгрия не будет поставлять вооружения Украине

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр по итогам переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте официально уведомил Североатлантический альянс, что Будапешт по-прежнему не намерен поставлять вооружение и военную технику Украине. Об этом политик сообщил у себя в соцсетях.

«Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет поставлять ни оружие, ни военную технику в зону российско-украинского конфликта», — говорится в заявлении Мадьяра.

Таким образом, премьер подтвердил, что будет придерживаться той же позиции, что и предыдущий кабмин во главе с Виктором Орбаном. Ранее, после победы его партии «Тиса» на парламентских выборах 12 апреля, Мадьяр уже заявлял, что новые власти не будут оказывать Киеву военную помощь.

В то же время премьер заверил Рютте, что «Венгрия вновь станет надёжным партнёром самого сильного военно-оборонного альянса в мире». Собеседники также сошлись во мнении, что венгерские военнослужащие хорошо справляются с задачами в рамках миротворческой миссии НАТО в Косове.

«Марк Рютте проинформировал меня о подготовке к саммиту НАТО в Анкаре 7–8 июля и о деталях международного конфликта, возникшего в Ормузском проливе», — заключил Мадьяр.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на территорию Украины. Отвечая на вопрос о возможном участии в миротворческих миссиях, он категорично подчеркнул, что подобных планов у Будапешта нет. По его словам, сначала необходимо дождаться завершения конфликта и подписания соответствующих соглашений, после чего страны Евросоюза смогут оценить возможные форматы дальнейших действий.